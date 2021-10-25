Югорские команды заняли первое и второе место чемпионата России по парашютному спорту Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане - лидеры чемпионата России по парашютному спорту, который проходил в городе Гудермес. В Чеченскую Республику приехали 55 лучших спортсменов со всей страны. Они соревновались в таких зрелищных и сложных дисциплинах купольной акробатики, как двойки и четверки перестроения, ротация, а также фристайл и фрифлаинг.

Сборную команду Югры представили девять спортсменов из Сургута. В дисциплине "акробатика купольная 4-ка ротация" югорская команда в составе Николая Осенчука, Андрея Калинина, Владислава Мызникова, Ивана Мыльченко, Олега Олейникова и Виктора Луки, набрав в сумме 116 очков, завоевала золотые награды Чемпионата.

Ещё одна югорская команда в составе Володина Никиты, Пуртова Андрея, Панасенко Сергея, Додонова Дениса, Волынского Алексея и Калинина Владимира завоевала серебряные награды с результатом в 75 очков. А тройку лидеров замкнули хозяева турнира.