В Ханты-Мансийске домработница украла дорогие ювелирные украшения у хозяйки
Фото: Татьяна Коркина
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» с заявлением о краже ювелирных изделий на сумму 668 тысяч рублей обратилась 35-летняя жительница Ханты-Мансийска.
Сотрудники уголовного розыска смогли найти подозреваемую, которой оказалась 38-летняя домработница югорчанки. Женщина с мая по октябрь 2021 года выносила ювелирные изделия из дома хозяйки и сдавала их в ломбард. Полученные от продажи деньги женщина тратила на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража в крупном размере". Домработница, на шесть лет, может лишится свободы, а сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Напомним, мы писали ранее о том, как молодая югорчанка призналась в краже ювелирных украшений.
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