Команда Нефтеюганского района вышла в финал Кейс-Чемпионата "Разумеется" Фото: Администрация Нефтеюганского района

Команда Нефтеюганского района вышла в финал шестого Всероссийского чемпионата по решению кейсов в управлении НКО и инициативами "Разумеется". Ханты-Мансийск стал одним из девяти городов России, где проходил полуфинал Кейс-Чемпионата "Разумеется", в котором приняли участие 88 команд из более чем 20 регионов.

- Два года назад мы в таком же составе принимали участие в этом чемпионате, мы вышли в финал и заняли в Москве третье место среди всех участников. Опыт у нашей команды "Неравнодушный район" уже есть, надеемся в этом году мы также будем в числе призеров - рассказала Наталья Приходько заместитель директора МАУ НР "Комплексный молодежный центр" Перспектива".

По условиям, командам предстояло разработать стратегию, чтобы помочь новому сотруднику влиться в коллектив и стать успешным. Решить этот кейс за 4 часа, а затем защитить перед членами жюри – это эксперты по управлению НКО, специалисты по управлению командами, государственные и муниципальные служащие, представители академической среды, победители чемпионата прошлых лет.

Дальше команды-победители, в том числе "Неравнодушный район", встретятся в финале, который в этом году пройдет в конце ноября - начале декабря.