Число умерших от коронавируса в Югре на 25 октября 2021 года увеличилось на 12 человек

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

За сутки у Югре от коронавируса умерли 12 человек, за все время скончались 1 282 человека, об этом сообщает региональный Оперштаб. При этом число заболевших увеличивается с каждым днем и за сутки в регионе заразились ещё 264 человека. По числу заражений за сутки по-прежнему лидирует Сургут, там заболело ещё 74 человека. При этом в Сургутской поликлинике вырос спрос на вакцинацию от COVID-19. За прививкой приходит около 200 человек в день, а летом каждый день прививались около шестидесяти человек.

За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 069 летальных исходов.

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