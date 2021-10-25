Югорчанин быстро распознал мошенников и спас себя от очередного кредита Фото: Юлия Кучеренко

В выходные в Югре зафиксировано 23 случая мошенничества. Югорчане пополнили счета злоумышленников почти на 11 миллионов рублей. В Нижневартовске на уловку попалась 36-летняя женщина. Ей позвонили мнимые сотрудники банка, но, как ни странно, не стали призывать защищать деньги, а уточнили информацию о смене номера телефона. Югорчанка хотела изменить прикрепленный к мобильному банку номер, а мошенники затронули актуальную для неё тему. Женщина сообщила все, что было необходимо, назвала секретные коды, а мошенники поторопились и списали 13 тысяч рублей с её кредитки.

В Сургуте мошенники ловко обманули 58-летнюю женщину, написали ей от имени знакомого, поинтересовались делами собеседницы и попросили о помощи, якобы в долг на непродолжительное время. Женщина не стала отказывать и перевела на указанный счет 10 тысяч рублей. Но спустя время поняла, что не одолжила, а отдала деньги аферистам. Другой 50-летний житель Сургута тоже чуть не лишился крупной суммы денег. С ним общался мнимый сотрудник банка, который рассказывал о заманчивом предложении: якобы банк специально для югорчанина может понизить процентную ставку по оформленному кредиту. Сургутянин на эмоциях забыл о бдительности и сообщил всю необходимую информацию. Злоумышленники зашли в личный кабинет и оформили кредит на 600 тысяч рублей, банк одобрил займ и перечислил деньги на счет. Но в этот момент мужчина понял, что вел беседу с мошенниками и быстро заблокировал все карты.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.