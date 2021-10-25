В Белоярском водитель ответит за ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Белоярского утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя, который обвиняется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

Трагедия произошла в июле, когда обвиняемый, не имея водительских прав, да ещё и пьяным сел за руль автомобиля своего друга. Вместе с ним в машине находились две девушки, не пристегнутые ремнями безопасности. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящее на обочине дерево.

В результате ДТП пассажир автомобиля - 16 летняя девушка, от полученных травм, погибла на месте происшествия, другая получила тяжелые травмы. Уголовное дело направлено в суд.

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