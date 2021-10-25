Число заболевших на 25 октября 2021 года в Югре увеличилось на 264 человек

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре существенно выросло число заболевших коронавирусом. Только за прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 264 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За все время зарегистрировано 80 590 случаев новой коронавирусной инфекции.

За день случаи заражения выявлены: в Сургуте – 74; Ханты-Мансийске – 33; Нижневартовске – 29; Сургутском районе – 21; Нефтеюганске – 18; Урае – 11; Радужном – 9; Кондинском районе – 8; Нягани – 7; Югорске – 7; Когалыме – 6; Березовском районе – 6; Нефтеюганском районе – 6; Советском районе – 6; Нижневартовском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 5; Мегионе – 3; Октябрьском районе – 3; Лангепасе – 2; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 226 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 5 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 259 случаях, по 5 контакты выясняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 659 человек, сняты с наблюдения – 341 557 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 133 человека, всего прошли обследование 2 387 937 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 185 пациентов, 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 282 человека. За сутки выписались по выздоровлению 174 человека, за весь период пандемии вылечились 75 564 югорчанина.