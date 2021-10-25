В Югре заключенные организовали террористическое сообщество на территории колонии Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование по уголовному делу против 2 жителей округа, обвиняемых в нескольких преступлениях террористической направленности.

Как сообщают следователи, 42-летний обвиняемый сидел в одной из исправительных колоний округа за убийство. Являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, в которое вовлек 46-летнего заключенного. С марта 2015 года по 2019 год их незаконное сообществе действовало в форме ячейки международной организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

Заключенные, под видом религиозной деятельности, проводили публичные беседы и проповеди, пытаясь убедить осужденных участвовать, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания. Через телефон, злоумышленники продолжали общение с людьми, освобожденными из-под стражи, уговаривая их участвовать в террористической деятельности.

Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УФСИН России по ХМАО-Югре. Одному из мужчин предъявлено обвинение по статье "создание террористического сообщества и организация деятельности террористической организации", второму - "участие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористической организации". Кроме того, оба обвиняются по статье "призывы к осуществлению террористической деятельности", а также в "содействии террористической деятельности".

Свою вину они не признали, но следователи собрали достаточно доказательств, а материалы дела направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.