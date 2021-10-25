Угон, поддельные деньги, наркотики: за выходные в Югре зарегистрировано 128 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 128 преступлений. Одно из них произошло в Сургутском районе. На трассе «Сургут - Лянтор» задержан 21-летний молодой человек с наркотиком массой 0,7 грамма. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Ещё одно преступление раскрыто в Нефтеюганске. Там, бывший уголовник угнал автомобиль «GREAT WALL HOVER H5», припаркованного возле СТО. Злоумышленник задержан сотрудниками ГИБДД на 15 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», он ехал на угнанном автомобиле, да ещё и в пьяном виде. Нарушитель будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде. А в Сургуте кассир одного из банков обнаружил поддельные 5 тысяч рублей.

Кроме того, в округе раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска нашли подозреваемого в краже бензопилы. Мужчина украл инструмент из разобранного строения.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.