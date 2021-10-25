В Нижневартовске увеличили количество муниципальных автобусов Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

В Нижневартовске уже действует зимнее расписание движения муниципальных автобусов. Количество транспорта средней и большой вместимости, задействованного на городских маршрутах, увеличилось на 19 штук.

Каждый день по зимнему расписания на линию по маршрутам от ПАТП №2 выходит 79 автобусов, ПАТП-1 – 31. Увеличение количества автобусов запланировано в рамках муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа. В автобусах установлено бортовое оборудование – автоматическая система диспетчерского управления, которая позволяет через приложения «Умный транспорт» отследить движение необходимого автобуса в режиме реального времени.

- По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что данное приложение пользуется популярностью у горожан. Запланирована модернизация оборудования, так что развитие системы продолжится - рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Владимир Сушков.