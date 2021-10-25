В Нижневартовске в квартале «Молодежный» появилась экопарковка Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

В Нижневартовске завершен первый этап благоустройства квартала «Молодежный». Работы проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик установил детскую площадку с резиновым покрытием, опор освещения, заасфальтировал проезды, обустроил тротуары. В квартале появилась экопарковка, а на газон уложили специальное ячеистое покрытие (решетки), защищающее его. Срок службы таких парковок до 20 лет. Кроме того, такие стоянки выигрывают с точки зрения не только экологии, но и удобства: дождевая вода будет уходить в землю, а не скапливаться в виде луж под колесами автомобилей.

Разработано несколько проектов, которые согласовывались с жителями микрорайона. Во время следующего этапа благоустройства планируют установить многофункциональную спортивную площадку, а также вместе с жителями квартала озеленить территорию.