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Общество25 октября 2021 6:43

Югорчане смогут узнать о наличии свалок в регионе

В округе создали сервис, который расскажет о состоянии экологии
Виктория Терина
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Югорчане смогут узнать о наличии свалок в регионе

Югорчане смогут узнать о наличии свалок в регионе

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре начал работать сервис, который расскажет о состоянии экологии в регионе. ТИС Югры создали Депинформтехнологий Югры вместе с Природнадзором Югры. Благодаря сервису, жители региона смогут получить информацию о наличии санкционированных и несанкционированных свалок, а также полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов.

- Новый сервис ТИС Югры опубликован в подсистеме заявлений для обработки запросов, поступающих в органы исполнительной власти и муниципального самоуправления. Информация об объектах размещения отходов сформирована на основе регионального кадастра, ежегодно обновляется Природнадзором Югры и автоматически передается в ТИС Югры - сообщили в Департаменте информационных технологий ХМАО-Югры.

Запуск сервиса позволит на шаг приблизится к реализации стратегии цифровой трансформации Югры, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо зарегистрироваться в ТИС Югры.