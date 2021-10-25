Югорчане смогут узнать о наличии свалок в регионе Фото: Юлия Кучеренко

В Югре начал работать сервис, который расскажет о состоянии экологии в регионе. ТИС Югры создали Депинформтехнологий Югры вместе с Природнадзором Югры. Благодаря сервису, жители региона смогут получить информацию о наличии санкционированных и несанкционированных свалок, а также полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов.

- Новый сервис ТИС Югры опубликован в подсистеме заявлений для обработки запросов, поступающих в органы исполнительной власти и муниципального самоуправления. Информация об объектах размещения отходов сформирована на основе регионального кадастра, ежегодно обновляется Природнадзором Югры и автоматически передается в ТИС Югры - сообщили в Департаменте информационных технологий ХМАО-Югры.

Запуск сервиса позволит на шаг приблизится к реализации стратегии цифровой трансформации Югры, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо зарегистрироваться в ТИС Югры.