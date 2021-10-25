Погода в Югре на 25 октября 2021 года: мокрый снег и гололед Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 25 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, +6°С, по северной половине 0, -5°С. Температура ночью +1, -4°С, местами по северной половине округа -6, -11 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в отдельных районах туман, гололед. Ветер южных направлений 2-7 м/с, ночью по восточной половине порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +1, +3°С, ночью 0, -2 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Погода в Югре на 25 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Святого Андрона на Руси считали мудрым звездочетом. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.