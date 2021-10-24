Медики Югры перерабатывают на 200%

Фото: пресс-служба Тюменского департамента здравоохранения

Глава региона Наталья Комарова анонсировала прямой эфире по вопросам коронавирусной инфекции. Он пройдёт 25 октября в 15:00. Губернатор сообщила, что на сегодняшний день в автономном округе COVID-19 болеют 17 812 человек.

— Количество вызовов, выполненных бригадами скорой медицинской помощи Югры в день превышает 2 000. Колоссальная нагрузка, — подчеркнула глава автономного округа.

Также она отметила, что специалисты первичного звена здравоохранения перерабатывают более чем на 200%, врачи работают больше, чем на двух ставках, заканчивая обходы пациентов по месту жительства за полночь.

Для оказания медицинской помощи также привлечены студенты и преподаватели высших, средних медицинских образовательных организаций, клинические ординаторы.