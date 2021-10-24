Первую часть набережной в Нижневартовске завершат в 2022 году

Работы идут в срок Фото: "КП" Архив

В 2022 году подрядчик закончит ремонт 1-й очереди набережной площади в Нижневартовске. Работы идут в срок, сообщает глава управления строительства города Иван Силецкий.

Сейчас строители заняты работами на отрезке набережной Оби от старой части города до проезда Куропаткина. На реконструкцию этого участка было выделено 650 млн рублей из трех бюджетов.

В этом году подрядчик закончил делать пешеходные зоны на обоих уровнях, забетонировали территорию. В планах на 2022 год высадка деревьев и кустарников, а также доделать все дорожки, то есть полностью закончить 1-ю очередь.