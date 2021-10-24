«Сообщи, где торгуют смертью»: в Нефтеюганске провели акцию против наркотиков

Особенно подробно стражи правопорядка остановились на теме административной и уголовной ответственности Фото: Архив "КП"

Полицейские и добровольцы Нефтеюганска напомнили жителям о вреде наркотиков. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» они распечатали листовки, где указали телефоны доверия, куда можно сообщить о незаконном обороте наркотиков, а также перечислили все негативные последствия употребления психотропных веществ.

«Антинаркотические» брошюры организаторы акции вручили жителям города, автовладельцам и подросткам. Особенно подробно стражи правопорядка остановились на теме административной и уголовной ответственности за нарушение антинаркотического законодательства.