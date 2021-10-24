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Здоровье24 октября 2021 19:24

Число умерших на 24 октября 2021 года в Югре увеличилось на 10 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года в Югре
Мария Толстихина
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За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса

Фото: Мария Толстихина

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года в Югре. За минувшие сутки в регионе скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре уже умерли 1270 человек.

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.