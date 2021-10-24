Погода в ХМАО на 24 октября 2021 года: заглянет мокрый снег и туман

В некоторых районах ситуация с погодой наиболее неблагоприятна Фото: Мария Толстихина

Неблагоприятные явления ожидаются по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а это Нижневартовский район, город Радужный, Мегион, Нижневартовск, Покачи, Лангепас, Сургутский район, Сургут и Когалым. Здесь жителей сегодня ждет налипание мокрого снега, туман, а днем усиление ветра до 15 м/с.

В целом в ХМАО сегодня облачно. Местами небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег снег и туман. Ветер южных направлений 7-12 м/с, днем по восточной половине порывы до 15 м/с. Температура ночью достигнет -1,+4°С, по северным районам -2,-7 °С, днем +3,+8°С, по северным районам +2,-3 °С.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах, включая Россию.