На югорской трассе погибли молодые люди из машины, нырнувшей под грузовик. Фото: пресс-служба ОМВД по Сургутскому району.

На автодороге Сургут-Когалым в районе одиннадцати утра произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария унесли жизни трех человек.

– По предварительной информации, водитель «Хендая», который ехал из Сургута в сторону Ноябрьска, выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло под колеса грузовика «Мерседес», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Скончались 22-летний водитель иномарки и два его пассажира – 36-летний мужчина и 19-летняя девушка. Они погибли на месте. Еще один 19-летний мужчина из слона машины госпитализирован. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.