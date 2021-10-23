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Здоровье23 октября 2021 11:19

Число умерших на 23 октября 2021 года в Югре увеличилось на 11 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 23 октября 2021 года в Югре
Сергей Швецов
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Число умерших на 23 октября 2021 года в Югре увеличилось на 11 человек.

Число умерших на 23 октября 2021 года в Югре увеличилось на 11 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 23 октября 2021 года в Югре. Число умерших на 23 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 11 человек и составило 1 260.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.