В Нижневартовске продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Фото - Официальный Нижневартовск в ВК.

В Нижневартовске продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В среднем – 30 человек в день. Об этом сообщили во время заседания городского оперштаба.

– Сейчас коечный фонд ковидного госпиталя составляет 350 мест, из них 271 занято. В ближайшее время мы планируем рассмотреть вопрос о возможности создания дополнительных мест в госпитале», – отметил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Под наблюдением врачей взрослой поликлиники находятся 1306 пациентов, из них 547 – с подтвержденным коронавирусом. В детской поликлинике наблюдаются 3293 ребенка, 189 детей имеют подтвержденный диагноз.

Как отметила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская, перенос каникул на более ранний срок в общеобразовательных учреждениях не планируется, школы работают в прежнем режиме по ранее утвержденному плану.