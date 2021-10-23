В Сургуте от коронавируса привили беременную. Фото - surrp.ru.

В Сургутской районной поликлинике от коронавируса привили беременную. Всего подлежат вакцинации 110 женщин.

– Она вакцинирована Спутником V. Самочувствие хорошее. Всего подлежат вакцинации 110 женщин, это женщины в сроке после 22 недель. А всего в районной поликлинике наблюдается 226 беременных женщин, – рассказал и.о. главного врача Сургутской районной поликлиники Александр Пелевин.

По словам медиков, беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации. Она допустима начиная с третьего триместра беременности либо за месяц до планирования беременности. Побочные эффекты после вакцинации – стандартные.

На участке Сургутской районной поликлиники всего ковид перенесли 15 беременных женщин, сейчас под наблюдением находятся шесть пациенток.