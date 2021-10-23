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Экономика23 октября 2021 9:58

Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей

Депутаты рассмотрели и корректировку бюджета в расходной части
Сергей Швецов
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Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей.

Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей. Депутаты рассмотрели корректировки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

– Уточняются налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сторону увеличения на 63,3 млн рублей, и в сумме составят почти 6 млрд рублей. Безвозмездные поступления уточнены в сторону увеличения на сумму 44,8 млн рублей, и в сумме составят 7,3 млрд рублей, – рассказала директор департамента финансов администрации Сургутского района Светлана Ерошкина.

В 2021 году доходы бюджета района составят 13,2 млрд рублей. Что касается расходов, то их увеличат на 16,3 млн рублей. Основные статьи расходов – это ЖКХ, образование, спорт, культура, благоустройство. В частности, деньги пойдут на ремонт дорог и приобретение спецтехники на их содержание в надлежащем состоянии, на капитальный ремонт белоярской школы №3, строительство и ремонт соцобъектов.