Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Доходы бюджета Сургутского района вырастут на 108 миллионов рублей. Депутаты рассмотрели корректировки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

– Уточняются налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сторону увеличения на 63,3 млн рублей, и в сумме составят почти 6 млрд рублей. Безвозмездные поступления уточнены в сторону увеличения на сумму 44,8 млн рублей, и в сумме составят 7,3 млрд рублей, – рассказала директор департамента финансов администрации Сургутского района Светлана Ерошкина.

В 2021 году доходы бюджета района составят 13,2 млрд рублей. Что касается расходов, то их увеличат на 16,3 млн рублей. Основные статьи расходов – это ЖКХ, образование, спорт, культура, благоустройство. В частности, деньги пойдут на ремонт дорог и приобретение спецтехники на их содержание в надлежащем состоянии, на капитальный ремонт белоярской школы №3, строительство и ремонт соцобъектов.