В Нягани в центре амбулаторной онкологической помощи функционирует дневной стационар. Фото - nyagan.online.

В Нягани в центре амбулаторной онкологической помощи функционирует дневной стационар. Сейчас его посещают 10 пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование.

– Мы организуем лечение осложнений, возникающих у граждан на фоне ранее полученной химиотерапии или лучевой терапии. Здесь также оказывается симптоматическая медицинская помощь и проводятся некоторые виды химиотерапии. В подразделении оборудована отдельная палата, открыт процедурный кабинет, – рассказала заведующая Центром Наталия Третьякова.

По словам посетителя Дмитрия М., тут он получает внутримышечные инъекции и внутривенные инфузии для поднятия уровня гемоглобина в крови.

– Очень хорошо, что сегодня такие процедуры организованы в поликлинике Нягани. Приходишь к назначенному времени – получаешь лечение. Очень важно, что нет ни суеты, ни очереди. Не нужно ездить в другой город, – отметил мужчина.