Сотрудники прокуратуры посадили деревья на улице Энгельса в Ханты-Мансийске. Фото - epp.genproc.gov.ru.

Сотрудники прокуратуры посадили деревья на улице Энгельса в Ханты-Мансийске. Акция по посадке деревьев приурочена к 300-летию прокуратуры России.

– Акцию возглавил исполняющий обязанности прокурора автономного округа Игорь Меньшиков. Сотрудники прокуратуры действовали во взаимодействии с администрацией города, Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, – сообщили в ведомстве.

Высадка деревьев – это символ преемственности поколений органов прокуратуры, которые на протяжении столетий обеспечивают законность и правопорядок.