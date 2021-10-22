Лангепасцы в числе победителей фестиваля «Дух Зари. Сила» Фото: администрация Лангепаса

На спортивно-творческом фестивале «Дух Зари. Сила» клуб военно-исторической реконструкции «Вольга» из Лангепаса получил «Кубок казачества». Фестиваль проходил в Сургуте, в нем участвовали команды из Лангепаса, Пыть- Яха, Фёдоровского и Сургута. Всего 15 команд с общим числом участников 200 человек, в возрасте от 4 и до 50 лет.

Команды выступили с показательными творческими номерами, а победители фестиваля определялись в номинациях: Кубок боевых искусств Югры, Кубок творческих коллективов Югры, Кубок «Интеллект», Кубок ТРЦ «Сургут Сити Молл», «Музыкальный кубок Югры», Кубок «КРАСОТА», Кубок зрительских симпатий, Кубок профсоюза РЖД и других.

«Дух Зари. Сила» - спортивный праздник в неформальной, дружеской обстановке, демонстрация командами разнообразных направлений развития личности, сплочение и объединение жителей Югры.