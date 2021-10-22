В Сургуте приезжий мужчина подстригся за чужой счет Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургута утвердила обвинение по уголовному делу жителя Пермского края, он обвиняется по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта".

В августе 2021 года обвиняемый, прогуливаясь по улицам Сургута, нашел утерянную сургутянином банковскую карту, которая имела функцию бесконтактного платежа без введения пин-кода. Мужчина решил забрать карту себе и применить её по назначению. В тот же день гость Югры расплатился банковской картой в нескольких магазинах и парикмахерской города. Общий ущерб владельцу карты составил 6 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, "Комсомольская правда" писала ранее о том, что жительница Югорска гуляла по магазинам с чужой кредитной картой, которую она нашла в такси.