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Общество22 октября 2021 15:58

В Ханты-Мансийске общественные обсуждения в рамках проекта «Мы вместе» переходят в онлайн

Очные собрания проводить затруднительно из-за пандемии
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске общественные обсуждения в рамках проекта «Мы вместе» переходят в онлайн Фото: Группа проекта "Мы вместе" в соцсети

В Ханты-Мансийске общественные обсуждения в рамках проекта «Мы вместе» переходят в онлайн Фото: Группа проекта "Мы вместе" в соцсети

Общественные обсуждения в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе» переходят в дистанционный режим. Очные собрания проводить затруднительно из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас, жителям Ханты-Мансийска уже привычны формы онлайн-сбора мнений.

В рамках проекта горожане каждую неделю могут участвовать в интернет-опросах по актуальным проблемам муниципальной политики. Проголосовать и обменяться мнениями можно будет в соцсетях проекта, группах «Ханты-Мансийск Онлайн» и на других ресурсах.

Напомним, мы писали ранее о том, что в столице Югры обсудили проблему безнадзорных животных, обсуждение прошло в рамках проекта «Мы вместе».