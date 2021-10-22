В Сургуте задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте задержали 26-летнего подозреваемого в хранении и распространении запрещенных веществ. Во время проверки мужчины и осмотра места происшествия полицейские нашли множество полимерных пакетов, внутри которых находились синтетические наркотики.

Пакетики с веществами предназначались для распространения в тайниках-закладках на территории округа. Молодой человек пояснил, что наркотики он купил в интернете. После чего забрал запрещенный препарат, спрятанный в лесу. Задержанный мужчина - житель Нижневартовского района, а в Сургут он приехал, чтобы заработать от сбыта наркотиков.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.