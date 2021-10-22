Число умерших от коронавируса в Югре на 22 октября 2021 года увеличилось на 14 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре умерло рекордное количество заразившихся ковидом. За прошедшие сутки в регионе от коронавируса умерли 14 человек, об этом сообщает региональный Оперштаб. Это рекордный показатель суточный смертности в Югре с начала пандемии. С марта прошлого года от COVID-19 умерли 1 249 человек.

На сегодняшний день фиксируется и высокое число заболевших за день - 243 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Причем по числу заражений лидирует Сургут, там за сутки заболело 63 жителя.

За сутки в России от коронавируса скончались 1 064 человека. За день выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах.

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