Жительница Пыть-Яха, делая ставки на бирже, лишилась крупной суммы кредитных денег Фото: Татьяна Коркина

Жительница Пыть-Яха обратилась с заявлением в полицию о том, что у нее похитили 1,5 миллиона рублей.

Потерпевшая рассказала полиции, что 26 августа, находясь у себя дома, она просматривала видеоролики, где в сплывающем окне была реклама о возможности заработка через ставки на бирже. Женщина абсолютно ничего не понимала в брокерских компаниях, но заинтересовавшись рекламой, где гарантировали стопроцентный выигрыш, решила оставить свой номер телефона. Через некоторое время с женщиной связался «консультант-аналитик» и пояснил условия зарабатывания денег.

Заявительница оформила большую сумму кредита и решив перекрыть долг в скорейшем времени, начала участвовать в ставках на бирже. В итоге, 60-летняя заявительница в течение месяца, пополнила свой брокерский счет, для приобретения криптовалюты на сумму 1,5 миллиона рублей. После чего брокер перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.