Погода в Югре на 23 октября 2021 года: в большинстве районов – дождь и мокрый снег

В большинстве районов Югры пройдут дождь и мокрый снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с, днем местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4 °С, днем +6,+11 °С, в северных и восточных районах 0,+5 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем +8,+10 °С.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).