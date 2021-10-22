Житель Пыть-Яха за сбыт наркотиков ответит в суде Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганская прокуратура утвердила обвинение по делу 47-летнего жителя Пыть-Яха. В апреле 2020 года обвиняемый вступил в организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Пыть-Яха, Нягани и Нефтеюганска.

Общение между участниками группы и с "клиентами" проходило в интернете и исключало их личный контакт. Обвиняемый мужчина выполнял функции рядового закладчика, распространяя наркотики. При попытке спрятать очередную партию его задержали полицейские.Во время обыска в квартире обвиняемого нашли 1 килограмм наркотиков, приготовленных для продажи.

Уголовное дело направлено в суд.

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