Югорчанка заказала телефон, но ей прислали шоколадку Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске от мошенников пострадал 68-летний мужчина. В начале октября ему позвонил биржевый брокер и предложил пенсионеру пассивный заработок через торги. Доход в весьма короткие сроки оказался заманчивым предложением и, оформив кредит на 250 тысяч рублей, югорчанин перевел их на банковский счет злоумышленника.

Спасти деньги пыталась жительница поселка Бобровский Ханты-Мансийского района. Она поверила злоумышленникам, которые сообщили ей о несанкционированной операции по ее счету. Поддавшись на уговоры мошенников, женщина перевела 46 тысяч рублей на счета аферистов. Ещё одна жительница этого поселка заказала телефон через интернет. В долгожданной посылке вместо гаджета девушке прислали плитку шоколада и бутылку с непонятной жидкостью.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.