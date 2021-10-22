Пенсионерка из Нягани отдала аферистам все свои деньги Фото: Юлия Кучеренко

Югорчане теряют большие суммы денег, оформляют кредиты и многочисленные займы и отдают все мошенникам. Только за сутки в регионе 15 обманутых жителей обратились в полицию из-за аферистов. Счета злоумышленников пополнились на 4 миллиона рублей.

Одной из жертв стала 67-летняя жительница Нягани, которая доверила мошенникам почти 70 тысяч рублей. Женщину запугали списаниями и тем, что на её имя пытаются оформить кредит аферисты. Она "повелась" на эту уловку и в надежде сохранить накопления, продиктовала собеседникам всю секретную информацию.

Под таким же предлогом злоумышленникам удалось выманить деньги и у 23-летнего жителя Когалыма. Он снял почти 155 тысяч личных сбережения и благополучно перевел их на "резервный" счет. Спустя время парень понял, что ничего не сохранил, а наоборот растратил, причем на нужды мошенников.

По-прежнему, в округе регистрируются случаи, связанные с популярными сайтами, жители региона теряют бдительность и ведутся на заманчивые предложения, пытаются сэкономить, а в итоге теряют все свои сбережения.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.