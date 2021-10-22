В Нижневартовске пьяный мужчина ударил сотрудника ДПС Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело против 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в "применении насилия в отношении представителя власти".

Бывшего уголовника в пьяном виде везли в отдел полиции, для разбирательства из-за нарушений правил дорожного движения водителем автомобиля, в котором злоумышленник находился в качестве пассажира. В момент выхода из патрульного автомобиля югорчанин ударил ногой сотрудника ДПС, а затем ударил головой по лицу полицейского.

- Несмотря на отсутствие в действиях злоумышленника нарушений правил дорожного движения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По уголовному делу продолжается расследование.