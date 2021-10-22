Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с продажей поддельных документов Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Нижневартовска выявила пять сайтов, содержащих информацию о продаже дипломов о среднем и высшем образовании, аттестатов, удостоверений о повышении квалификации без прохождения обучения в образовательных организациях.

По закону запрещается распространение такой информации, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность. Поэтому прокурор города обратился в суд с иском о признании указанной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и заблокировал доступ к этим сайтам.

Напомним, как прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с рекламой о займе.