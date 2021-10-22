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Общество22 октября 2021 8:47

Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с продажей поддельных документов

Прокурор города обратился в суд
Виктория Терина
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Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с продажей поддельных документов

Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с продажей поддельных документов

Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Нижневартовска выявила пять сайтов, содержащих информацию о продаже дипломов о среднем и высшем образовании, аттестатов, удостоверений о повышении квалификации без прохождения обучения в образовательных организациях.

По закону запрещается распространение такой информации, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность. Поэтому прокурор города обратился в суд с иском о признании указанной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и заблокировал доступ к этим сайтам.

Напомним, как прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с рекламой о займе.