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Здоровье22 октября 2021 7:51

В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины от гриппа

Вакцина позволяет выработать иммунитет
Виктория Терина
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В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины от гриппа

В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины от гриппа

Фото: Татьяна Коркина

В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых.

По мнению специалистов, с эпидемиологической точки зрения очень важно всем членам семьи пройти вакцинацию против гриппа. Она показана и пациентам, которые имеют хронические заболевания, поскольку грипп обостряет любое из них. Вакцинация создает невосприимчивость к инфекционным заболеваниям через имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным исходом. Введение ослабленного возбудителя или его антигенов в организм позволяет выработать иммунитет, обеспечивающий развитие невосприимчивости к естественной инфекции.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре началась прививочная кампания против гриппа.