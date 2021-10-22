В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины от гриппа Фото: Татьяна Коркина

В Советскую районную больницу поступила очередная партия вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых.

По мнению специалистов, с эпидемиологической точки зрения очень важно всем членам семьи пройти вакцинацию против гриппа. Она показана и пациентам, которые имеют хронические заболевания, поскольку грипп обостряет любое из них. Вакцинация создает невосприимчивость к инфекционным заболеваниям через имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным исходом. Введение ослабленного возбудителя или его антигенов в организм позволяет выработать иммунитет, обеспечивающий развитие невосприимчивости к естественной инфекции.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре началась прививочная кампания против гриппа.