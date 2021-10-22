Кражи, наркотики, хранение боеприпасов: за день в ХМАО зарегистрировано 77 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За день в ХМАО зарегистрировано 77 преступлений, по горячим следам раскрыто 59. Одно из происшествий произошло в Ханты-Мансийске. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель города. У него нашли сверток с запрещенным веществом массой 1,01 грамма.

Полицейские Мегиона задержали уже судимый подозреваемый, который в своем доме незаконно хранил 3 патрона. Патроны оказались боеприпасами, предназначенными для стрельбы из оружия с нарезным каналом ствола. А в Нижневартовске 34-летний мужчина украл из квартиры своей бывшей сожительницы телефон. Бывший уголовник снова попал под подписку о невыезде.

Кроме того за сутки в Югре раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Советском районе нашли подозреваемого, который незаконно залез в хозяйственную постройку, расположенную на территории дачного участка, и похитил 20 метров медного кабеля.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.