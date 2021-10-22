В Советском районе началась ежегодная военно-патриотическая игра Фото: Пресс-служба администрации Советского района

По 19 ноября 2021 года в Советском районе продлится ежегодная военно-патриотическая игра. Из-за ограничений в этом году соревнования проведут заочно, с демонстрацией заданий онлайн.

По словам директора военно-патриотического и духовно-нравственного Центра имени Героя России А.С. Бузина «Союз» Александра Карташова, в игре участвуют несколько команд, в составе которых 7 человек – 5 юношей и 2 девушки в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята проходят несколько этапов и заданий.

- Это строевая подготовка, общефизическая подготовка, разборка-сборка автомата Калашникова, визитная карточка команды и творческий номер. Все задания будут сниматься командой на видео, размещаться на YouTube. Члены жюри будут просматривать видеоматериалы и определять победителей и призеров, которые получат грамоты, медали и кубки, - рассказал Александр Карташов.

В Советском районе действует 13 юнармейских отрядов, в их составе 208 человек. Юные армейцы есть практически во всех поселениях муниципалитетов. В ближайшее время ряды юнармейцев пополнят еще 60 человек, 15 – в школе Коммунистического, 20 - в школе №2 Советского. Еще планируется создать юнармейский класс в составе 25 пятиклассников на базе школы №1 в Советском.