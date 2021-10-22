Погода в Югре на 22 октября 2021 года: мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 22 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, +6 °С, ночью 0, -5 °С, местами по восточной половине до +5 °С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки - дождь, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём 0, +2 °С, ночью -2, -4 °С. Облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Погода в Югре на 22 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.