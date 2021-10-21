В Урае из-за антиковидных нарушений закрыли магазин Фото: Юлия Кучеренко

Роспотребнадзора Югры в Урае и Кондинском районе возбудил административное дело из-за нарушений антиковидных мер.

В магазине «КАРИ» выявлено отсутствие мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в торговом зале магазина. Во время проверки в Роспотребнадзор поступило экстренное сообщение о случае заболевания коронавирусной инфекцией сотрудника ООО «КАРИ». Специалисты провели санитарно-эпидемиологического расследование и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических правил: в помещениях магазина отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, моющие и дезинфицирующие средства для генеральных и текущих уборок не фиксировалось в специальных журналах. Кроме того, при входе в магазин отсутствует дозатор с антисептиком для бесконтактной обработки рук посетителей и другие нарушения.

Материалы дела направлены в Урайский городской суд, который признал юридическое лицо ООО «КАРИ» виновным и назначил административное наказание и приостановил работу магазина.