Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Система здравоохранения Сургута готова бороться с COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора Депздрава Югры Максим Малхасьян, во время обхода, который он провел в ковидном госпитале Сургутской ОКБ.

- Система здравоохранения готова бороться с тяжелыми формами заболевания. Но все-таки хочется обратить внимание граждан на соблюдение двух моментов. Первый - масочный режим. Следующий - это вакцинация. Мы уже можем с точностью говорить о том, что она позволяет людям не заболеть тяжёлыми формами заболеваний - пояснил Максим Малхасьян.

Сегодня в округе получают медицинскую помощь больше 170 пациентов, 140 из них находятся на аппаратах ИВЛ. В больнице разворачиваются дополнительные койки, предусмотрены дополнительные мощности, которые можно задействовать под открытие новых подразделений для лечения больных коронавирусом.