Лыжники Югры опробовали снежную трассу в Ханты-Мансийске Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Лыжники Югры опробовали снежную трассу в Ханты-Мансийске. По искусственному снегу биатлонного центра одними из первых прокатились участники мужской и женской команд региона по лыжным гонкам.

Снег для трасс заготовили еще прошлой зимой, это позволяет тренироваться уже в октябре. Так называемую «вкатку» – адаптацию к лыжным тренировкам после летнего сезона югорские спортсмены начинают именно в столице Югры.

- В это непростое время, когда нас всех тревожат ограничения, связанные с короновирусом. Сборная команда Югры по лыжным гонкам проходит подготовку полноценно, для этого созданы все условия, – отметил тренер мужской сборной Станислав Перляк.

Станислав Перляк поделился и планами на ближайшее время: на днях лыжники отправятся в республику Хакасия на высоту 1 500 метров, где уже лежит снег. Там они завершат вкатывание, а уже потом спустятся в Вершину Теи, где с 20 ноября начнется первый этап Кубка России и один из этапов Континентального Кубка.