Для жителей Барсово установили теплую остановку Фото: Администрация Сургутского района

Для жителей Барсово установили тёплую остановку. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района. В ближайшее время остановку подключат к электрическим сетям и проведут интернет для корректной работы оборудования.

В этом году администрация района заказала 5 теплых остановок, две из них уже размещены в Сургуте - в районе УБР и на Федоровском. До ноября остановочные комплексы планируют установить в Солнечном и Белом Яре, чтобы пассажиры могли в тепле и комфорте ожидать транспорт.

Теплые остановочные комплексы со временем должны появиться во всех поселениях Сургутского района. До 2023 будут ещё восемь современных павильонов появятся в Ульт-Ягун, Русскинскую, Сытомино, Лямину, д. Сайгатина, Угут , Тундрино и Локосово.

На тёплые остановки выделены 10 миллионов рублей из районной казны.