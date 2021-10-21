Число умерших от коронавируса в Югре на 21 октября 2021 года увеличилось на 10 человек Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 10 летальных исходов течения коронавируса, а за весь период пандемии от ковида в регионе умерли 1 235 человек. В целом по России зафиксировано 1 036 летальных случая COVID-19.

На 234 человека увеличилось и число заболевших коронавирусом в Югре. При этом самые большие цифры фиксируются в Сургуте – 53, Ханты-Мансийске – 34 и Нижневартовск – 31. В тяжелом состоянии находятся 191 пациент, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По сообщению Роспотребнадзора Югры, после периода отпусков и начала занятий в образовательных организациях возможен небольшой подъем сезонной заболеваемости ОРВИ и COVID-19, поэтому в этот период особенно важно продолжать соблюдать простые, но эффективные меры профилактики – носить маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя прививаться.