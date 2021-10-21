Юные сургутяне продемонстрировали свои таланты в Городском конкурсе «Дети Черного лиса» Фото: Администрация Сургута

В рамках Второго Городского конкурса детских талантов «Дети Черного лиса», сургутяне в возрасте от 6 до 16 лет поборолись за звание «лучших». Состязание проходило сразу в нескольких номинациях: «эстрадный вокал», «хореография народная и современная» и «художественное слово».

В конкурсе участвовали 200 детей. Лауреатами первой степени стали четверо детей и два коллектива. Гран-при фестиваля получил Путятов Данила, воспитанник ЦКиД «Камертон».

Напомним, ранее мы писали о том, что творческие коллективы Ханты-Мансийска завоевали высшие награды в онлайн-конкурсах. Они достойно представили Югру на всероссийском и международном уровне