В Сургутском районе прошел фестиваль национальных свадеб Фото: Администрация Сургутского района

В Белом Яре прошло яркое, культурное событие - фестиваль национальных свадеб. На территории стадиона городского поселения организовали выставку свадебных национальных убранств. Участники продемонстрировали свадебные обряды славян, ханты, азербайджанцев, татар, чувашей. Гости фестиваля смогли познакомиться с традициями и обрядами этих народов, изучить свадебные атрибуты и насладиться выступлениями творческих коллективов.

- Сургутский район славится своей многонациональностью, гостеприимством и трепетным отношением к культурным традициям народов, проживающих на этой земле. У нас проживают представители 90 национальностей. В поселениях на постоянной основе организуем мероприятия для объединения людей разных национальностей и вероисповеданий. Фестиваль национальных свадеб проводим уже не первый год. И всегда это мероприятие получает положительный отклик как от гостей, так и от его участников, - рассказал начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Олег Стипанюк.

Фестиваль проходил с соблюдением антиковидных ограничений. Концертная часть фестиваля транслировалась онлайн, а выставка проводилась на стадионе в течение всего дня.