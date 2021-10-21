Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 октября 2021 года увеличилось на 234 человека Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии в Югре зафиксировано 79 576 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки подтверждено 234 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Картина заболеваемости по округу выглядит следующим образом: Сургут – 53; Ханты-Мансийск – 34; Нижневартовск – 31; Березовский район – 16; Нефтеюганск – 16; Советский район – 12; Нягань – 11; Урай – 9; Радужный – 7; Пыть-Ях – 7; Когалым – 6; Мегион – 5; Покачи – 4; Югорск – 4; Октябрьский район – 4; Нижневартовский район – 4; Лангепас – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Сургутский район – 2; Кондинский район – 1; Нефтеюганский район – 1; Белоярский район – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 202 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 человек симптомов заболевания не было. Контакт установлен в 230 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 738 жителей региона, сняты с наблюдения – 330 183 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 7 832 человека, всего прошли обследование 2 358 382 жителей Югры.

Состояние 191 пациента тяжелое, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 235 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 160 человек, за весь период пандемии выздоровели 74 928 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 8 131 164 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 7 091 607 человек.