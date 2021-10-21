Югру посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов Фото: официальный сайт Правительства РФ

Югру с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он проведет совещание по вопросу подготовки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие субъектов Уральского федерального округа.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители федеральных профильных министерств, руководители нефтегазовых компаний.

Главной темой встречи станет: состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса в УрФО, меры государственной поддержки в сфере ТЭК, обсуждение реализуемых и планируемых инвестиционных проектов.

Кроме того, Юрий Борисов проведет ряд рабочих встреч.